Denarc apreende 98 quilos de maconha de alta qualidade em Novo Hamburgo

Cerca de 98 quilos de maconha de alta qualidade foram apreendidos pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil em Novo Hamburgo. A ação, coordenada pelo delegado Rafael Liedtke, ocorreu na noite dessa quarta-feira no bairro Canudos.

Após receberem denúncia dando conta da existência de drogas armazenadas no interior de uma residência situada na região, os agentes foram até a casa indicada, onde localizaram e recolheram o carregamento de drogas. No momento da ação, o morador não se encontrava presente, mas foi identificado e será responsabilizado criminalmente.

Outras duas ações foram realizadas pelo Denarc. Em Viamão, a equipe da delegada Ana Flávia Leite apreendeu 405 gramas de maconha, 92 gramas de crack, 55 gramas de cocaína, uma balança de precisão, três telefones celulares, uma touca ninja e uma farda completa do Exército Brasileiro. Uma residência era utilizada para armazenar drogas e dinheiro de uma facção criminosa no bairro Aparecida.

Em Canoas, os agentes sob comando do delegado Guilherme Dill prenderam um traficante no bairro Mathias Velho. O suspeito usava uma residência para fracionar drogas e abastecer as biqueiras locais. Houve o recolhimento de duas pedras grandes de crack.

