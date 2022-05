Denarc apreende cerca de 14 quilos de maconha em Viamão

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil apreendeu cerca de 14 quilos de maconha, avaliados em R$ 56 mil, em Viamão. O flagrante ocorreu na noite dessa quinta-feira nas imediações de uma escola pública, situada no bairro São Lucas.

De acordo com a equipe do delegado Guilherme Dill, a droga estava em uma residência usada como depósito e centro de distribuição. Um traficante foi preso no local.

Após a identificação da movimentação na casa, os policiais civis promoveram a abordagem do suspeito no momento em que fazia uma entrega de entorpecentes. A maconha estava dentro de uma mala no interior da moradia. Duas balanças de precisão também foram recolhidas.

Segundo o delegado Guilherme Dill, o fato é "de extrema gravidade pela proximidade com a escola pública, que poderia atingir os alunos frequentadores do bairro". Ele observou ainda que o lucro ilícito da venda dessa droga seria investido pelo crime organizado, por exemplo, em armas e veículos.

Ainda em Viamão, a equipe do delegado Fernando Siqueira flagrou um criminoso com uma pistola calibre 6.35, munições da mesma arma, mais de R$ 1,1 mil em dinheiro e dois telefones celulares. Os agentes atuaram no bairro Santa Izabel.

Já em Porto Alegre, os agentes do Denarc, sob comando do delegado Gabriel Borges, apreenderam 45 buchas de cocaína, 18 buchas de MDMA, cerca de R$ 1,4 mil em dinheiro, uma máquina de cartão utilizada para recebimento do dinheiro das vendas e um veículo utilizado na entrega de drogas. A ação ocorreu na Zona Norte da Capital. Um traficante foi detido.