Denarc apreende cerca de 42 quilos de drogas em quatro ações em Porto Alegre

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil apreendeu cerca de 42 quilos de drogas em quatro ações realizadas nessa quarta-feira em Porto Alegre. Os agentes sob comando do delegado Fernando Siqueira encontraram cerca de 30 quilos de maconha no bairro Vila João Pessoa. A droga estava armazenada em uma residência desabitada e em péssimas condições. Não havia ninguém no imóvel abandonado . A investigação prossegue com o intuito de apurar a autoria do delito.



No bairro São José, a mesma equipe do delegado Fernando Siqueira recolheu em torno de dois quilos de maconha com um traficante. O criminoso faria a entrega, mas foi surpreendido pelos policiais civis.

Já a equipe do delegado Guilherme Dill fez a apreensão de aproximadamente cinco quilos de maconha, além de dezenas de pinos de cocaína e 35 munições, no bairro Mário Quintana. O flagrante ocorreu no âmbito da investigação sobre uma facção criminosa atuante na região. Havia denúncia de uma entrega de entorpecentes em um determinado local e com uso de uma motocicleta.

O local foi monitorado, sendo visualizada a aproximação e parada de uma moto. O piloto fugiu da abordagem e jogou fora uma mochila com os entorpecentes, conseguindo escapar depois no meio do trânsito em via pública.

No Centro Histórico, um apartamento armazenava cinco quilos de maconha, um carregador de tornozeleira eletrônica e porções de cocaína. O morador, cadastro para usar tornozeleira eletrônica na Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), foi localizado em um veículo no bairro Humaitá.

Ele fugiu e abandonou o carro. No interior do veículo foram localizadas porções de cocaína e um telefone celular Um pedido de prisão foi encaminhado à Justiça.

Foto: PC / Divulgação / CP