Denarc apreende cerca de meio milhão de reais em drogas em Porto Alegre

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil anunciou a apreensão de aproximadamente mil comprimidos de ecstasy, 36 frascos de lança-perfume e 12 sacos selados a vácuo contendo cinco quilos de maconha de alta qualidade do tipo “camarão”, durante uma ação nos Correios, em Porto Alegre. As drogas foram avaliadas em cerca de meio milhão de reais.

O flagrante ocorreu nessa quarta-feira. A investigação da equipe do delegado Wagner Dalcin apurou que os entorpecentes seriam destinados principalmente para abastecer esquemas de tele-entrega em várias cidades gaúchas.

Segundo o delegado Wagner Dalcin, após troca de informações com a coordenação de Segurança Corporativa dos Correios, os agentes interceptaram remessas suspeitas. O trabalho investigativo terá prosseguimento para identificar os responsáveis pela preparação e remessa das drogas por via postal.

Os policiais civis lembraram que a maconha do tipo camarão, chega a ser vendida até 50 reais a grama, sendo comprada por usuários de alto poder aquisitivo.

A ação do Denarc faz parte da estratégia da Polícia Civil de integração com demais instituições com o objetivo de intensificar a presença do Estado e frustrar ações de grupos criminosos organizados na distribuição de drogas ilegais.