Denarc apreende duas submetralhadoras e mais de dez quilos de maconha em Porto Alegre

Duas submetralhadoras calibres 40 e mais de dez quilos de maconha foram apreendidos pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil em Porto Alegre. A ação dos agentes, sob comando do delegado Gabriel Borges, ocorreu na noite dessa quinta-feira no bairro Jardim Lindóia.

As armas com numerações suprimidas e as drogas estavam em um Peugeot, que foi encontrado estacionado pelos agentes na avenida Panamericana. O veículo encontrava-se em situação de roubo.

Segundo o delegado Gabriel Borges, após o recebimento de denúncias de que ocorreria uma transação entre traficantes, foi monitorado um ponto de venda de entorpecentes na área.

No local, a equipe de investigação identificou o automóvel suspeito sem ninguém. “A investigação prossegue para identificar e responsabilizar os proprietários das armas de fogo e entorpecentes”, assegurou.