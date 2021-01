Denarc apreende farta quantidade de drogas em depósito de facção no Litoral Norte

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil foi até o Litoral Norte para retirar uma farta quantidade de entorpecentes de um depósito de uma facção criminosa que atua na região. Em uma operação deflagrada na madrugada desta sexta-feira, a equipe do delegado Thiago Bennemann prendeu um traficante. As drogas abasteceriam as bocas de fumo em Tramandaí e Imbé.

Os agentes apreenderam 580 comprimidos de ecstasy, um quilo de cocaína, 140 gramas de crack, meio quilo de maconha, uma balança de precisão, um revólver calibre 38 e um telefone celular. As drogas, avaliadas em mais de R$ 57 mil, estavam em uma residência no bairro Indianópolis, em Tramandaí. O traficante foi detido no local.

O uso da residência como depósito de armazenamento do tráfico de drogas da facção foi descoberto durante investigações desenvolvidas na região litorânea pela equipe do Denarc. Após atividades de vigilância no local ao longo da noite de quinta-feira, os policiais civis entraram em ação nesta madrugada e efetuaram o flagrante, provocando prejuízos à organização criminosa envolvida com o narcotráfico.