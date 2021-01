Denarc apreende mais de 26 quilos de maconha e 115 gramas de cocaína em Gravataí

publicidade

Mais de 26 quilos de maconha e 115 gramas de cocaína foram apreendidos pelos agentes do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil em Gravataí. O flagrante ocorreu durante uma ação da equipe do delegado Fernando Siqueira entre a noite de quarta e madrugada desta quinta-feira no bairro Santa Cruz.

Um traficante, de 34 anos, com antecedentes criminais, foi preso. Segundo o delegado Fernando Siqueira, o apartamento que alvo da ação havia sido monitorado antes por suspeita de armazenar os entorpecentes. O indivíduo foi abordado quando saía com uma sacola, carregada com três tijolos de maconha. Questionado, ele confessou que guardava mais drogas no imóvel. Uma balança de precisão foi também recolhida.

LSD

Já em outra ação do Denarc, a equipe do delegado Silvio Huppes apreendeu cerca de 500 pontos de LSD, avaliados em R$ 50 mil, na Zona Norte de Porto Alegre. A droga sintética seria vendida em festas de música eletrônica conhecidas como raves, proibidas inclusive no atual momento devido à aglomeração. O entorpecente estava com um traficante que fugiu ao perceber a aproximação dos policiais civis, abandonando tudo. As investigações terão prosseguimento.