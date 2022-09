Denarc apreende R$ 700 mil em dinheiro de facção criminosa em Novo Hamburgo

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil efetuou a maior apreensão de dinheiro nos últimos anos. Na última quarta-feira, a equipe do delegado Guilherme Dill deteve um integrante de facção com cerca de R$ 700 mil em cédulas e apontado como o recolhedor dos valores provenientes da venda de drogas.

O flagrante ocorreu no bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo. O suspeito, de 33 anos, estava em um Fiat Palio que foi abordado pelos agentes. Uma mochila estava carregada de notas de 10, 20, 50, 100 e 200 reais, sem nenhuma declaração de procedência lícita. O valor total em dinheiro foi contabilizado e demorou mais de oito horas para ser finalizado.

A investigação tem como alvo a organização criminosa que atua na região do Vale do Rio dos Sinos e já dura dez meses. O indivíduo preso, com antecedentes, era responsável pelo transporte do dinheiro.

“O expressivo valor encontrado em espécie demonstra o poderio que as facções criminosas podem atingir. A investigação aponta que esse valor seria utilizado para comprar mais drogas”, afirmou o delegado Guilherme Dill.

Além dos valores sem procedência, o veículo recolhido também estava registrado em nome de “laranjas”, sendo avaliado em quase R$ 30 mil. Um telefone celular foi apreendido e será utilizado para a continuidade das investigações e alcançar outras ramificações da facção.