Denarc fecha laboratório e depósito de cocaína no bairro Aberta dos Morros, em Porto Alegre

publicidade

A Polícia Civil anunciou o fechamento de um laboratório e depósito de cocaína montado em Porto Alegre. A operação do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), deflagrada entre a tarde e a noite de sexta-feira, ocorreu no bairro Aberta dos Morros. Dois traficantes foram presos em flagrante pelas equipes dos delegados Silvio Huppes e Fernando Siqueira.

À reportagem do Correio do Povo, o diretor de investigações do Denarc, delegado Carlos Wendt, calculou que o prejuízo da organização criminosa ficou em torno de R$ 1 milhão. Houve a apreensão de 21,3 quilos de cocaína pura, oito quilos de insumos utilizados para mistura com a droga, duas prensas hidráulicas, duas balanças de precisão e demais materiais usados na produção do entorpecente.

Os policiais civis recolheram ainda uma pistola calibre 380, roubada de uma transportadora em 2018, e um revólver calibre 38 com numeração raspada, além de 558 munições de calibres variados.

Sobre a prisão, o delegado Carlos Wendt observou que um dos suspeitos estava sendo monitorado e pertence “a uma facção responsável por grande quantidade de distribuição de drogas na Capital e Região Metropolitana”. O irmão do criminoso, observou o diretor, já havia sido preso no final do ano passado pelo próprio Denarc.

A ação faz parte da estratégia da Polícia Civil em intensificar as investigações em áreas conflagradas pelo tráfico de drogas. O Denarc possui Disque Denúncia 08000-518518 e WhatsApp 98475-6069.