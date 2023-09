Denarc gaúcho incinera entorpecentes avaliados em R$ 45 milhões

publicidade

O Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira, a incineração de mais de 11 toneladas de drogas, resultado de diversas apreensões no Rio Grande do Sul. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que escoltou o transporte dos entorpecentes até o local onde foram incinerados.

Segundo o diretor de Investigações do Denarc, delegado Alencar Carraro, foram incinerados 9.996 quilos de maconha, 966,95 quilos de cocaína, 107,15 quilos de crack, 1.217 comprimidos de ecstasy, 547 gramas de Skank, 315 gramas de haxixe e 540 pontos de LSD. "A realização rotineira desse procedimento faz-se necessária, devido ao exponencial aumento nas apreensões realizadas no estado", declarou.

O delegado destaca ainda que a retirada das ruas de grandes quantidades de drogas é fundamental para diminuir o poder de financiamento das facções criminosas, que utilizam os lucros da venda dos entorpecentes para a aquisição de armas de fogo. As drogas incineradas foram avaliadas em mais de R$ 45 milhões.