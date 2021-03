Denarc intercepta cerca de 35 quilos de maconha durante ação em Viamão

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil apreendeu cerca de 35 quilos de maconha em Viamão. A operação ocorreu entre a noite de segunda e madrugada desta terça-feira no bairro Vila Augusta. Um traficante foi preso.

Segundo o delegado Thiago Bennemann, as investigações apontaram que uma entrega de drogas que ocorreria no município. Após atividades de vigilância no local, os policiais civis identificaram o suspeito em um Chevrolet Prisma.

O veículo foi interceptado pelos agentes que localizaram então um total de 55 tijolos de maconha pesando 35 quilos da droga. Houve ainda o recolhimento de telefones celulares.

LANÇA-PERFUME

Já em outra ação do Denarc, a equipe do delegado Silvio Huppes apreendeu 24 frascos de lança-perfume e 50 gramas de maconha nas imediações da vila Nazaré, no bairro Sarandi, em Porto Alegre. No local, os agentes não encontraram ninguém, mas vão agora identificar o proprietário.