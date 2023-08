Denarc localiza depósito de drogas sintéticas e medicamentos controlados em Canoas

publicidade

O Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil confirmou, nesta terça-feirra, que descobriu um depósito de drogas sintéticas e medicamentos controlados em Canoas, na região Metropolitana. O esconderijo, segundo a corporação, ficava no quarto de uma pousada, localizada nas proximidades de uma universidade.

Conforme o delegado Gabriel Borges, que coordenou a ação, a investigação teve início há dois meses, após denúncias sobre um homem que seria responsável por recolher valores do tráfico de drogas e armazenar entorpecentes na pousada.

"Com o suspeito foram localizados mais de R$ 41 mil em espécie, oriundos da venda de drogas, além de cadernos com anotações. Também foram apreendidos 650 pontos de LSD, quantidade capaz de render mais de R$ 30 mil aos traficantes", declarou o titular da 3ª Delegacia de Investigações do Denarc.

Ainda de acordo com Borges, foram apreedidas quatro cartelas com 56 comprimidos de um medicamento de origem sem procedência e com capacidade de provocar abortos.

O traficante, que já tinha antecedentes criminais, foi preso em flagrante e o veículo utilizado por ele na venda das drogas, apreendido.