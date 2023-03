Denarc monitora presença de facções criminosas gaúchas cada vez maior no Uruguai

publicidade

A presença das organizações criminosas gaúchas no Uruguai tem sido cada vez mais constatada pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil. Nessa semana, as autoridades do país vizinho anunciaram a prisão de dez uruguaios, que integram uma das facções, entre 33 traficantes detidos em uma ação nas cidades de Bella Unión, Artigas, Rivera e Tacuarembó. Armas, munições, drogas e produtos contrabandeados foram apreendidos.

As forças policiais uruguaias afirmam que a atuação das facções gaúchas é registrada desde 2018, o que provocou até um aumento nos índices de homicídios. “Levaram para lá, a mesma disputa daqui”, sintetizou o diretor do Denarc, delegado Carlos Wendt, à reportagem do Correio do Povo na manhã desta quinta-feira. No ano passado, ele esteve reunido com as autoridades uruguaias para troca de informações e integração diante da chegada dos traficantes gaúchos como um fenômeno decorrente da legalização da maconha. “Eles estão inclusive dominando algumas galerias em presídios", observou.

Um dos passos dado para combater o problema ocorreu nessa quarta-feira, quando foi deflagrada a operação Fronteira pelo Denarc. A equipe da delegada Ana Flávia Leite prendeu um traficante gaúcho, de uma das facções, que seria o responsável pela venda de drogas em Santana do Livramento e na cidade uruguaia vizinha Rivera, onde mantinha a companheira em cárcere privado.

O indivíduo, com antecedentes, estava foragido do sistema prisional. O mandado de prisão foi expedido após sua condenação definitiva por homicídio. Em 2019, ele matou um homem inocente que chegava a um bar. A vítima morreu com um disparo de arma de fogo que atingiu seu abdômen. Após a condenação, o criminoso teria fugido de Porto Alegre. Desde então, ele ostentava nas redes sociais fotos de drogas e armas utilizando outro nome com o objetivo de não ser identificado.

Durante as investigações, o suspeito foi visto desfilando livremente pelo Uruguai. Monitorada a rede social, os agentes constataram que, durante o carnaval, ele desfilou por uma escola de samba em Rivera, sendo integrante da bateria. A equipe policial do Denarc apurou que o foragido mantinha a companheira em cárcere privado em um imóvel utilizado para o armazenamento de drogas e armas na cidade uruguaia.

Na operação realizada nessa quarta-feira, os policiais civis conseguiram libertar a vítima de violência doméstica. Ela foi encontrada machucada e bastante amedrontada. A ação teve a participação das autoridades uruguaias. No interior do imóvel, o Denarc apreendeu 1,6 quilo de maconha, 315 gramas de cocaína, 426 gramas de crack, três revólveres calibre 38, uma pistola calibre nove milímetros, 205 munições de vários calibres, duas balanças de precisão, R$ 32,7 mil em dinheiro, 220 dólares, 5,1 mil pesos uruguaios. Os valores são oriundos do tráfico de drogas.

Em continuidade, outro indivíduo, da mesma facção, foi preso com uma arma de fogo em uma residência, em Santana do Livramento. Dentro do imóvel, os agentes localizaram outra arma de fogo, 64 porções de crack, uma porção de cocaína e nove porções de maconha.

A delegada Ana Flávia Leite destacou a importância da integração entre as forças de segurança pública para o combate ao narcotráfico, que “se vale da proximidade entre os dois países e a facilidade atinente à livre circulação de brasileiros e uruguaios”. O delegado Carlos Wendt reforçou o compromisso firmado pela Polícia Civil com a cooperação internacional entre os países para o combate ao tráfico de drogas.