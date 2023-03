Denarc prende mais um fornecedor de armas para a facção do Vale do Rio dos Sinos

publicidade

Mais um fornecedor de armas para uma facção foi preso pela Polícia Civil. Na noite dessa terça-feira, o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) efetuou a detenção do responsável por vender armamento à organização criminosa especializada em tráfico de drogas e sediada na região do Vale do Rio dos Sinos.

A ação, coordenada pelo delegado Gabriel Borges, foi deflagrada em um imóvel em São Leopoldo. Houve a apreensão de três revólveres, sendo dois de calibre 38 e um outro de calibre 32, além de 24 munições.

O flagrante ocorreu no momento em que o suspeito, com diversos antecedentes, chegava no local. O delegado Gabriel Borges explicou que a investigação começou há uma semana com o recebimento de informações de que o indivíduo comercializava armamento dentro da facção.

O delegado Gabriel Borges observou que as armas eram utilizadas tanto para “o cometimento de crimes patrimoniais, como na execução de desafetos e de grupos rivais”. O trabalho investigativo terá continuidade para identificar outros envolvidos.