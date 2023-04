Denarc prende traficante com dez quilos de maconha em Novo Hamburgo

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil apreendeu cerca de dez quilos de maconha e três armas de fogo, sendo duas espingardas e um revólver, em Novo Hamburgo, no Vale do Rio dos Sinos. O flagrante ocorreu na noite dessa quinta-feira. Um traficante foi preso.

Segundo o delegado Guilherme Dill, a investigação foi rápida e durou menos de 24 horas, tendo como alvo uma facção criminosa sediada na região. “As informações apontavam que o indivíduo investigado mantinha em depósito diversas armas de fogo, coletes balísticos, drogas e munições”, observou. Um Chevrolet Cobalt era utilizado para as entregas de drogas.

“A investigação foi iniciada no mesmo dia através de denúncia, corroborada por pesquisas nos sistemas policiais, sistemas de fontes abertas e monitoramentos no local. Foi possível notar que o indivíduo denunciado desempenhava os mesmos comportamentos que eram narrados na denúncia e corroborados pelos monitoramentos”, disse.

Além do entorpecente e armamento, os agentes do Denarc recolheram munições, um colete balístico, uma balança de precisão e um telefone celular. O traficante possui antecedentes policiais por porte ilegal de arma de fogo.