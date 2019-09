Depósito de veículos roubados é descoberto em Cachoeirinha

publicidade

Um confronto resultou na descoberta de um depósito de veículos e cargas roubados em Cachoeirinha. A ação da Brigada Militar ocorreu na noite dessa terça-feira. Os efetivos do 26º BPM de Cachoeirinha e de 33º BPM de Sapucaia do Sul foram verificar a informação da existência de carros roubados na rua Camboriú, na vila Betânia. No local indicado, os dois ocupantes de um Chevrolet Cobalt, de cor branca fugiram dos policiais militares. Houve perseguição até a avenida Frederico Augusto Ritter, no Distrito Industrial, onde a dupla criminosa desembarcou e atirou contra os policiais militares, que revidaram. Um dos criminosos conseguiu escapar do local, mas o outro, de 32 anos, com antecedentes, foi preso em flagrante com um revólver calibre 38.

O 26º BPM e o 33º BPM retornaram então até a rua Camboriú, onde encontraram um depósito de veículos e cargas roubadas. No local, foram encontradas uma carroceria de caminhão Iveco Eurocargo, um caminhão Volkswagen, uma Fiat Doblô, uma Fiat Fiorino e uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, todos furtados ou roubados. Os policiais militares verificaram ainda uma carga de móveis roubada, aparelhos bloqueadores de sinal conhecidos como jammer, dois potes de vidro contendo miguelitos, quatro placas automotivas e um radiocomunicador. A ocorrência foi encaminhada ao plantão da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Gravataí.

Houve também a constatação de que a Fiat Doblô havia sido usada no roubo de um carregamento de cigarros na avenida Frederico Augusto Ritter, próximo da ERS 118, em Cachoeirinha, ocorrido na manhã da última segunda-feira. A mercadoria estava em um veículo cujo motorista foi rendido pelos assaltantes armados. O produto foi levado e não foi encontrado.