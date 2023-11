Desaparecido nas chuvas no Vale do Taquari pode estar vivo, investiga Polícia Civil

publicidade

O morador de Lajeado Carlos André Pereira, que consta na lista de desaparecidos nas recentes enchentes, pode estar vivo. O caso dele é investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que recebeu a informação de que uma suposta irmã da vítima teria entrado em contato com a vítima e que ela estaria no estado de Goiás. Agora, a polícia está realizando as investigações para verificar se essa pessoa que teria sido encontrada em Goiás é, de fato, a vítima desaparecida.

A delegada Shana Hertz destaca que ele segue na lista de desaparecidos já que a vítima ainda não se manifestou a Polícia Civil. “A suposta irmã não tem contato com a vítima, porque, segundo ela, ele teria sido furtado, ou que teria perdido o celular. A gente não consegue confirmar essa informação. A vítima que consta não entrou em contato conosco e a gente não está conseguindo contatá-la. Ele consta como desaparecido. Só podemos alterar, quando tivermos provas fidedignas de que essa pessoa está viva”, explicou.

As recentes chuvas em solo gaúcho, que causaram inundações e graves estragos, já deixaram 52 pessoas mortas e seis desaparecidos. Alguns municípios ficaram totalmente destruídos.