Desaparecimento de jovem intriga a Polícia Civil em Soledade

Nenhuma linha de investigação é descartada pela Polícia Civil no caso misterioso do desaparecimento de Paula Schaiane Perin Portes, de 18 anos, ocorrido na noite de quarta-feira passada em Soledade. A afirmação é do delegado Márcio Marodin, encarregado de apurar o sumiço da jovem. “Não descartamos nenhuma hipótese”, resumiu no final da manhã desta terça-feira à reportagem do Correio do Povo, sem entrar em detalhes para não prejudicar o trabalho policial. A Brigada Militar também está em alerta na região.

A jovem saiu do apartamento de amigos e não foi mais vista desde então. As primeiras informações indicam que ela atendeu uma ligação no celular para encontrar-se com um conhecido. Esse indivíduo já prestou depoimento e contou que a jovem foi embora depois em um veículo não identificado. Entre as diligências realizadas pelos policiais civis estão a coleta de depoimentos de familiares e amigos, além da busca de imagens de câmera de monitoramento na cidade e verificação nas redes sociais e ligações telefônicas, entre outras ações.

“Ainda não foram feitas perícias em locais”, observou o delegado Márcio Marodin, referindo-se aos lugares onde a jovem esteve por último. Qualquer informação, mesmo sob anonimato, pode ser encaminhada ao telefone (54) 3381-9250 da DP de Soledade e ao 197 da Polícia Civil.