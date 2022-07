Desarticulada tele-entrega de drogas em festas e casas noturnas na Cidade Baixa, em Porto Alegre

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil anunciou a desarticulação de um esquema de tele-entrega de drogas que atendia jovens em festas e casas noturnas localizadas no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A ação foi conduzida pelo delegado Gabriel Borges.

Os agentes prenderam um traficante durante a abordagem na área. Houve a apreensão de cocaína, maconha e MDMA, além de dinheiro e uma máquina de cartão de crédito, utilizada para recebimento dos valores das vendas de entorpecentes. O veículo utilizado por ele também foi recolhido.

O delegado Gabriel Borges explicou que a investigação começou após o recebimento de denúncias sobre uma atividade de tele-entrega de entorpecentes na região. Os policiais civis passaram a monitorar o suspeito e flagraram ele no momento em que se preparava para efetuar uma entrega de drogas. O traficante possui diversos antecedentes criminais.

Já no bairro Vila Ipiranga, os agentes do Denarc detiveram um traficante quando realizava a tele-entrega de drogas com um Renault Sandero. Na moradia dele, os agentes coordenados pelo delegado Fernando Siqueira encontraram mais drogas, dinheiro, material para embalar droga, caderno com anotações, dinheiro e balança de precisão.

Na ação foram apreendidos 20 gramas de maconha do tipo camarão, 700 gramas de maconha prensada, 88 comprimidos de ecstasy, 72 pontos de LSD e duas gramas de MDMA. O preso já possui antecedentes por tráfico.

Por sua vez, a equipe do delegado Guilherme Dill apreendeu cerca de um quilo de cocaína e 300 gramas de crack, avaliados em mais de R$ 20 mil, no bairro Fátima, em Canoas. O flagrante ocorreu durante o cumprimento de uma ordem judicial de busca e apreensão em uma residência. A casa pertenceria a um apenado ligado a uma facção criminosa que atua na área. As drogas estavam escondidas dentro do forno do fogão.

Foto: PC / Divulgação / CP