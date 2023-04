Desmanche de caminhões furtados é localizado no bairro Guajuviras, em Canoas

publicidade

A Polícia Civil confirmou a localização de um desmanche de caminhões furtados na Região Metropolitana de Porto Alegre. A investigação está sendo realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) no interior de um galpão situado no bairro Guajuviras, em Canoas, sob comando do delegado Gustavo Bermudes.

O depósito para esconder e desmontar os veículos ficava no bairro Guajuviras. Dois caminhões foram encontrados no local na ação iniciada na madrugada dessa quinta-feira, sendo que um já estava parcialmente depenado. Avaliados em mais de R$ 300 mil, eles foram furtados em Igrejinha e Santa Cruz do Sul.

O próximo passo do trabalho investigativo da Draco de Canoas será de identificar e prender os integrantes da quadrilha responsável pelo crime. “Ao que tudo indica, trata-se da atuação de um grupo especializado que age em todo o Rio Grande do Sul e tem por escopo o furto de caminhões e consequente desmanche para venda de peças”, explicou o delegado Gustavo Bermudes. "Com as informações até então coletadas a investigação prossegue no sentido de identificar os suspeitos pela prática das subtrações, bem como de seus receptadores", acrescentou.

Denúncias, mesmo anônimas, podem ser encaminhadas ao telefone (51) 98608-9984.

SANTA CATARINA

Já a 3ª DP de Canoas, chefiada pela delegada Luciane Bertoletti, encontrou um caminhão que havia sido por golpistas de uma vítima residente na cidade. O veículo foi localizado totalmente desmanchado na manhã desta sexta-feira na cidade de Lages, em Santa Catarina. Ele estava em um terreno onde funciona um comércio de ferro-velho. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido.

Conforme apurado pelos policiais civis, o suposto comprador do caminhão forneceu um cheque, no nome de um terceiro, à vítima, a qual entregou o veículo. Porém, quando a vítima foi ao banco para descontar o cheque, foi informada que o cheque em questão apresentava assinatura que não conferia com a assinatura do titular do cheque. Após não conseguir mais contato com o suposto comprador do caminhão, a vítima constatou que havia caído em um golpe.

O proprietário do ferro-velho e uma sócia foram conduzidos à Central de Polícia de Lages para as providências cabíveis. A delegada Luciane Bertoletti ressaltou a importância em coibir esse tipo de delito que tem aumentando muito nos últimos anos.