Detento é assassinado dentro do carro na avenida Teresópolis, em Porto Alegre

Um detento do regime semiaberto foi assassinado na manhã desta sexta-feira no bairro Teresópolis, em Porto Alegre. O apenado, de 45 anos, foi baleado dentro de um Ford Ka, de cor vermelha, com placas de Guaíba, que estava estacionado na avenida Teresópolis, no sentido Centro-bairro.

Policiais militares do 1º BPM foram acionados e isolaram a área para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP) através do Departamento de Criminalística e Departamento Médico-Legal. Uma equipe volante do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil também compareceu no local.

As primeiras informações apontam que a vítima havia recém saído da Fundação Patronato Lima Drummond, que fica na própria avenida Teresópolis. Um dos ocupantes de um possível Chevrolet Corsa, tipo sedan, de cor prata, desembarcou e atirou na direção do detento. Vários tiros de calibre nove milímetros foram efetuados. Imagens de câmeras de monitoramento estão sendo procuradas na região.

Fotos: Guilherme Almeida / CP