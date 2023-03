Dezessete toneladas de soja contrabandeadas da Argentina são apreendidas em Tiradentes do Sul

publicidade

O Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM) apreendeu cerca de 17 toneladas de soja contrabandeadas da Argentina, avaliadas em R$ 300 mil, na noite dessa segunda-feira durante a Operação Agro-Hórus, no município de Tiradentes do Sul. Dois contrabandistas foram presos pelo efetivo do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar (3º BABM).

Os policiais militares realizavam o patrulhamento motorizado e fiscalização ambiental na região de fronteira com a Argentina. Eles avistaram dois caminhões próximos a um porto clandestino. Havia também grande movimentação de embarcações no local. Um dos caminhões, realizava o transporte dos produtos ensacados até um galpão improvisado, enquanto o outro caminhão era carregado com soja a granel.

A equipe do 3° BABM se aproximou do local e abordou dois indivíduos no momento em que realizavam o transporte e transbordo dos sacos de soja. Presos, eles foram encaminhados à Polícia Federal de Santo Ângelo. Ao todo, 17 toneladas de soja foram apreendidas e dois caminhões foram recolhidos.

