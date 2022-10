Dois corpos carbonizados são encontrados em terreno baldio em Cachoeirinha

publicidade

Dois corpos carbonizados foram localizados pela Brigada Militar na noite desse sábado em Cachoeirinha. Os cadáveres encontravam-se em um terreno baldio na rua Nova Pinheiros, no bairro Meu Rincão, na região próxima do limite com Esteio e Canoas.

Além dos policiais militares do 26º BPM, o efetivo do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (8º BBM) e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram no local.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP), através do Departamento de Criminalística e Departamento Médico Legal, estiveram presentes. O duplo homicídio será investigado pela Polícia Civil. As vítimas ainda não foram identificadas.