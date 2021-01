Dois corpos são encontrados em rua de Bento Gonçalves, na Serra

publicidade

Após a chacina com quatro mortos há cerca de uma semana, a cidade de Bento Gonçalves, na Serra, registrou agora mais dois homicídios. No início da madrugada desta segunda-feira, os corpos de dois indivíduos, de 21 e de 33 anos, foram encontrados na rua Arlindo Menegotto, no bairro Vila Nova II. A Brigada Militar e a Polícia Civil, além do Instituto-Geral de Perícias e do Samu, foram acionados na ocorrência.

Ambas as vítimas tinham antecedentes criminais e fariam parte de grupos rivais. Há suspeita de que uma delas, o adulto de 33 anos, foi executada a tiros pelo jovem de 21 anos, oriundo do bairro Eucaliptos. Este por sua vez teria sido espancado e agredido com pedras e tijolos até a morte pelos amigos do primeiro.