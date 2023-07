Dois criminosos morrem e um terceiro fica ferido em confronto com policiais militares em Guaporé

publicidade

Dois criminosos morreram e um terceiro ficou ferido em um confronto com policiais militares na noite dessa quinta-feira em Guaporé, na Serra. Um quarto suspeito conseguiu fugiu durante o incidente registrado com o efetivo do 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas das Brigada Militar (3º BPAT). Todos integravam uma facção criminosa que atua na região.

Houve a apreensão de dois revólveres calibre 38, uma touca ninja e mais de 15 estojos deflagrados. Os indivíduos estavam em um Chevrolet Onix, onde depois foram encontrados um galão de gasolina que seria utilizado em alguma ação criminosa, e ainda um conjunto de alça, capacete e pino de uma granada.

Os policiais militares foram mobilizados após os suspeitos efetuarem disparos contra a casa de um suposto rival. Houve perseguição ao veículo dos bandidos, que atiravam contra o efetivo do 3º BPAT.

Na área central da cidade, um segundo confronto ocorreu e três dos criminosos desembarcaram do carro, que encontrava-se em situação de roubo. Um deles, ferido no braço por um disparo, foi preso em seguida. Ele vai responder por tentativa de homicídio contra os policiais militares.

Um outro insistiu em atirar contra os policiais militares e foi baleado gravemente. Ele morreu depois durante atendimento médico. Entre os antecedentes dele está o envolvimento no passado em um ataque com explosão em agências bancárias em Paraí.

Um terceiro suspeito, igualmente atingido por tiros, foi socorrido, mas teve morte cerebral no hospital. O quarto cúmplice escapou e não foi mais localizado apesar das buscas.