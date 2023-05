Dois homens morrem após troca de tiros com a BM no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre

publicidade

Dois homens, identificados como Bruno Rodrigo Conceição da Costa, 25 anos, e Lucas Andrei Pereira Guimarães, 22, morreram após confronto com policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM), em Porto Alegre. A ocorrência foi por volta das 21h de sábado, no bairro Bom Jesus, na zona Norte da Capital. Os brigadianos receberam a informação de que um automóvel Fiat Punto, de cor branca, e registro de roubo, estava trafegando pela região, e passaram a realizar averiguações pela região.

O veículo foi visto na rua Panamá, e, ao tentar realizar a abordagem, a guarnição foi recebida a tiros pelos indivíduos que estavam dentro dele. Houve confronto e perseguição. Na rua Doutor Sinval Saldanha, o automóvel colidiu contra uma árvore. Em seguida, os suspeitos desceram do Punto e efetuaram mais disparos contra a guarnição. Um dos passageiros foi atingido pelos tiros, e morreu no local.

O motorista também foi alvejado, e socorrido pelo Samu ao Hospital Cristo Redentor, onde acabou falecendo. Já o outro passageiro do automóvel conseguiu fugir em direção ao interior do bairro. Os policiais do 20º BPM localizaram dentro do veículo diversos pertences de outros roubos a pedestres, que haviam sido cometidos depois do roubo do automóvel. Também foram apreendidos dois simulacros de pistola e um revólver. Nenhum policial ficou ferido e nenhuma viatura foi atingida na ação. A Polícia Civil investiga o caso.