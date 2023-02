Dois jovens são mortos e um terceiro sobrevive em ataque em Tramandaí

publicidade

A dupla execução e uma tentativa de assassinato foram registrados na noite dessa terça-feira em Tramandaí, no Litoral Norte. O crime aconteceu em uma casa localizada na rua Campos Salles, no bairro Parque dos Presidentes.

As vítimas fatais foram um jovem, de 21 anos, e um adolescente, de 16 anos. Já o sobrevivente, de 20 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao hospital da cidade. Eles já tinham antecedentes criminais.

Os três correram para dentro da residência, sendo seguidos por cinco indivíduos que efetuaram os tiros. Os crimimosos teriam fugido depois em um veículo de cor prata.

A Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias foram acionadas na ocorrência.

CANOAS

Um homicídio ocorreu na noite dessa terça-feira em uma residência situada na rua Professor Eusébio Rocha, no bairro Guajuviras, em Canoas. A vítima, que usava tornozeleira eletrônica e tinha envolvimento com o tráfico de drogas, estava dentro do quarto da moradia, que foi invadida por um atirador.