Dois são presos em flagrante em Canoas durante investigação de homicídio

publicidade

Dois homens foram presos em flagrante no sábado durante uma investigação de homicídio ocorrido em Canoas, na região metropolitana. A ação, coordenada pela 6ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (6ª DPHPP), também apreendeu 15 quilos de maconha, além de uma pistola com dispositivo de mira a laser, munição e uma balança de precisão e um veículo utilizado para o transporte do material.

Os presos foram autuados na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPPA/DHPP) e encaminhados ao sistema prisional. Confome a Polícia Civil (PC), um dos detidos tem antecedentes por tráfico de drogas e receptação, e o outro por posse de drogas. A pistola apreendida foi encaminhada à perícia. "A apreensão de armas e drogas influencia diretamente na redução dos indicadores criminais", observou o delegado Thiago Carrijo Fraga, responsável pela operação.