Dois veículos têm as rodas furtadas no Centro de Porto Alegre

Os ladrões de rodas voltaram a agir em Porto Alegre. Nesta sexta-feira, dois veículos amanheceram depenados no Centro Histórico. Na rua Duque de Caxias, um Volkswagem Fox Xtreme MB, modelo 2018/2019, perdeu dois conjuntos do lado direito. Já na rua Demétrio Ribeiro, nas proximidades, um Chevrolet Cobalt 18A LTZ, modelo 2018/2019, também teve furtados dois pneus e aros no lado direito. Em ambos os casos, provavelmente cometidos pelos mesmos bandidos, ficaram os macacos usados pelos criminosos para levantarem os automóveis.

Cobalt teve as rodas roubadas nesta sexta-feira / Foto: Álvaro Grohmann / Especial / CP

No caso do Volkswagen Fox, o proprietário foi alertado pela esposa. “É um absurdo”, afirmou o gerente de banco aposentado Roberto Graziane, 76 anos, enquanto aguardava a chegada de um caminhão guincho. “Comprei em dezembro do ano passado”, lembrou. Ele reside há cerca de dez anos em um prédio residencial no local. “Já cansei de deixar aberto o carro e nunca aconteceu nada”, observou. A reportagem do Correio do Povo avaliou um prejuízo acima de R$ 3,7 mil conforme levantamento realizado em uma concessionária da marca. O valor não inclui a mão de obra. Já no Chevrolet Cobalt, os gastos superam os R$ 4 mil.

No dia 12 de junho passado, um Toyota Yaris, modelo 2019, teve as quatro rodas retiradas na rua Coronel João Corrêa, perto da esquina com a rua Umbú, no bairro Passo D’Areia. Os criminosos usaram um macaco e pedras para erguer o carro. Em 2014, a Capital já havia registrado uma onda de furtos semelhantes em automóveis.