Draco de Caxias do Sul prende cinco criminosos por extorsão mediante privação de liberdade

Cinco criminosos foram presos na manhã desta terça-feira pela Polícia Civil por participação em uma extorsão mediante a privação de liberdade ocorrido em Caxias do Sul. Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) cumpriram quatro mandados de busca e apreensão.

A operação Rapta, coordenada pelo delegado Luciano Righês Pereira, ocorreu nos bairros Cinquentenário 2, Tijuca e Reolon. Houve ainda o bloqueio de uma conta bancária e recolhimento judicial de dois veículos.

A investigação da Draco de Caxias do Sul começou após um acidente veicular. O motorista, de 35 anos, teve o carro atingido pelo caminhão, de propriedade de um dos bandidos. Ele foi então arrebatado pelos bandidos que passaram a exigir dinheiro para soltá-lo. A vítima foi mantida em cárcere por cerca de dez horas em um cativeiro no bairro Tijuca, sendo libertada somente após pagar cerca de R$ 4 mil via PIX para os criminosos.