Draco de São Leopoldo prende homem por tráfico de drogas

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo realizou a prisão de um homem de 20 anos em flagrante delito por tráfico de drogas. A ação ocorreu na manhã desta quinta feira, no bairro Colina Verde, em Sapucaia do Sul, e faz parte da operação Delivery.

A operação Delivery investiga esquema de tele-entrega de drogas de alto padrão no Vale do Rio dos Sinos. O homem preso não tinha antecedentes criminais e é acusado de manter depósito de drogas ilícitas em Sapucaia do Sul.

Durante a investigação a equipe da Draco identificou local que o grupo criminoso utilizava para depósito de drogas ilícitas. Durante o cumprimento do mandando de busca e apreensão, expedido pelo Plantão Judicial de Sapucaia do Sul, foram apreendidos aparelhos celulares, 552gramas de maconha, oito pontos de droga LSD, 44 comprimidos de ecstasy, 59 gramas de cocaína, 11 porções de haxixe, 28 comprimidos de MDMA, frasco contendo 50ml de CETAMIN 10%, sete frascos de líquido transparente semelhante à droga K (Cetamin) e refil de THC para vaporizador.

O suspeito foi encaminhado para a audiência de custódia Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp).