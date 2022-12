Duas crianças morrem em incêndio no bairro Sarandi, em Porto Alegre

publicidade

Um incêndio em uma casa de madeira matou duas crianças carbonizadas, no início da tarde desta quinta-feira, na rua Sérgio Jungblut Dieteirich, no bairro Sarandi, zona Norte da capital. De acordo com o relato da mãe dos meninos ao Corpo de Bombeiros, o fogo pode ter se alastrado a partir do fogão a lenha, que ficou acesso enquanto ela saía para comprar refrigerante em um mercado próximo.

As crianças, de 1 e 2 anos, haviam ficado deitadas, acrescentou ela.

O Pelotão do Corpo de Bombeiros do Passo d’Areia atendeu a ocorrência. Conforme a corporação, o local era de difícil acesso. Por ser de madeira, a casa acabou sendo rapidamente consumida pelo fogo. Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias também estiveram no local.