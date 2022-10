Duas mulheres vítimas de Thiago Brennand prestam depoimento ao MP-SP nesta segunda-feira

publicidade

Duas mulheres vítimas do empresário milionário Thiago Brennand, de 42 anos, serão ouvidas nesta segunda-feira (17) pelo Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência do Ministério Público de São Paulo. Brennand foi preso na quinta-feira (13) em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes por ter agredido a modelo Helena Gomes em uma academia de São Paulo. Horas depois, ele foi solto após pagar fiança e vai responder em liberdade o processo de extradição.

Um dia após ser preso, Brennand se tornou alvo de uma nova denúncia apresentada pelo MP-SP na sexta-feira (14). O empresário, que responde por lesão corporal e corrupção de menores, teve um novo pedido de prisão preventiva decretado.

De acordo com a Promotoria de Porto Feliz, no interior de São Paulo, cidade onde o réu morava antes de deixar o Brasil, Brennand cometeu cinco vezes os crimes de estupro, cárcere privado, tortura, lesão corporal gravíssima, coação no curso do processo, constrangimento ilegal por três vezes, quatro ameaças, além de registro não autorizado da intimidade sexual e divulgação de cena de estupro ou sexo por oito vezes.

O tatuador que, a pedido do empresário, gravou as iniciais de Brennand na vítima também foi denunciado por tortura e lesão corporal gravíssima. Brennand é acusado por mulheres de assédio sexual, estupro, cárcere privado, agressões e ameaças. Em um dos casos, a vítima o denunciou por mantê-la em cárcere e diz ter sido obrigada a tatuar as letras TFV, iniciais do nome do empresário.

Desde que o acusado foi flagrado pela câmera de segurança agredindo a modelo Helena Gomes em uma academia de luxo na capital paulista novas denúncias vem surgindo. A partir da divulgação do caso, outras mulheres afirmaram que foram vítimas do agressor.

O empresário também foi denunciado por homens por agressão ou ameaça. Entre eles, o medalhista de hipismo Doda Miranda, que conseguiu na Justiça uma medida protetiva que impede a aproximação de Brennand.

Prisão nos Emirados Árabes

A Polícia Federal, em conjunto com as autoridades policiais dos Emirados Árabes, conseguiu localizar e prender Brennand na quinta-feira (13) em Abu Dhabi. A prisão preventiva havia sido decretada em 27 de setembro pela 6ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda, na zona oeste da capital, após ele não ter retornado ao país para cumprir as condições impostas pela Justiça.