Duas pessoas ficam feridas após caminhão carregado de ração tombar na BR 386, em Estrela

Um caminhão com placas de Teutônia contendo uma carga de ração animal tombou na manhã deste domingo na BR 386, em Estrela, no Vale do Taquari. O acidente foi no km 351 da rodovia, no sentido Capital-interior.

O motorista e a passageira tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital do município, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ao menos duas faixas precisaram ser bloqueadas. No final da manhã, a pista da direita foi liberada para o trânsito de veículos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) auxiliaram na remoção dos feridos.