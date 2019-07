Duas pessoas são mortas em menos de cinco horas na Serra

publicidade

A noite de sexta e madrugada de sábado foram violentas em Caxias do Sul e Bento Gonçalves, na Serra. Duas mortes foram registradas pela polícia em um intervalo de cinco horas. De acordo com a Brigada Militar, um homem identificado como Flávio Ferreira Galvão, 28 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (13) em Caxias. O crime aconteceu por volta das 4h na Av. Dr. Renato Del Mese, no bairro Fátima, Zona Norte da cidade.

Conforme informações da corporação, Galvão teria se envolvido em uma briga em uma conveniência no bairro São José e saído do local. Quando estava na frente de casa, dois indivíduos desembarcaram de um Monza azul escuro e efetuaram dois disparos. Um dos tiros atingiu o abdômen da vítima.

Ele morreu durante atendimento na UPA Zona Norte de Caxias do Sul.

Já no final da noite desta sexta-feira, uma mulher identificada como Tânia Maria Pires, 53 anos, foi morta a tiros por volta das 23h no bairro Eucaliptos de Bento Gonçalves. A mulher possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, segundo a Brigada Militar. A Polícia Civil já investiga os autores e a motivação do crime.