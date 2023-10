Dupla é presa com armas de uso restrito no bairro Mário Quintana, na zona Norte de Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar confirmou, neste sábado, que prendeu dois homens por porte ilegal de arma de fogo no bairro Mário Quintana, na zona Norte de Porto Alegre. Segundo a corporação, foram presos um homem, de 24 anos, sem antecedentes, e outro de 31, que tem registros por dois homicídio, porte ilegal de arma de fogo, furto e tráfico de entorpecentes,



De acordo com o boletim da ocorrência, soldados do 20⁰ Batalhão de Polícia Militar (BPM) que patrulhavam a região foram acionados por moradores, que ouviram disparos rua Egídio Picoli. Ao chegarem no local, os militares abordaram a dupla e localizaram duas pistolas calibre 9 milímetros, de uso restrito, e 35 munições.



A reportagem apurou que os dois presos seriam integrantes de uma facção criada no bairro Bom Jesus, na zona Leste, mas que também dominavam pontos de tráfico na zona Norte. A região tem sido alvo de ataques desse grupo, desde o dia 21 de setembro, após uma liderança anunciar que passaria a integrar uma organização criminosa rival.



Entenda o conflito

Foi apurado pela reportagem que o pivô dos conflitos no bairro Mário Quintana seria Maicon Donizete Pires dos Santos. Conhecido como 'Red', o criminoso atuava como gerente do narcotráfico, subordinado a José Dalvani Nunes Rodrigues, o 'Minhoca', preso em 2016 e transferido para a Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 2017.



No entanto, a ausência do líder fez com que Red expandisse sua influência na zona Norte, a ponto de sair do grupo e formar uma nova quadrilha. Desde então, ele teria se aliado a traficantes das vilas Jardim e Cruzeiro, além de grupos do Loteamento Timbauva, para fazer frente ao poder bélico do antiga facção. Três dos líderes desses grupos, no entanto, foram interrogados na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc) e negaram envolvimento no conflito.



Uma mensagem atribuída ao grupo de Red, divulgada através das redes sociais, sugere um convite para que traficantes rivais abandonem divergências e passem a integrar uma mesma quadrilha. "O muro está baixo. Quem quiser fechar [se unir], pula [para o nosso lado] enquanto tem tempo. Estamos abraçando os amigos e botando uma pedra em várias 'fitas'. Vem que vai ser tudo no respeito, humildade e disciplina", diz a postagem.



Em outro texto, que também seria da quadrilha de Red, o grupo se define como "Comando Nova Geração".