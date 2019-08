Dupla é presa por roubo de carne em São Francisco de Assis

publicidade

Um homem e uma mulher foram presos, na manhã desse sábado, por abigeato, em São Francisco de Assis. Conforme a Polícia Civil, a dupla foi flagrada com três freezers cheios de carne roubada, entre ovina e bovina, sem procedência e com indicativos de abate ilegal.

A operação conjunta entre a Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrab) de Santiago e a Brigada Militar ainda resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos. A dupla foi encaminhada ao Presídio Estadual de São Francisco de Assis.

Segundo a Polícia Civil, a operação ocorreu diante de um cumprimento de mandados judiciais decorrente da investigação de um grupo criminoso, que já vinha sendo monitorado pela participação em crimes de abigeatos no interior do município.

Diante de um roubo de seis ovelhas na madrugada desse sábado, os policiais e militares cumpriram mandado de busca e apreensão na residência dos suspeitos, situado na localidade de Sobra do Itajuru. No freezer estavam seis carcaças de animais, confirmando que era produto do roubo ocorrido horas antes em propriedade rural na mesma localidade. No total, foram encontrados 250 quilos de carne.

O homem ainda tinha um mandado de prisão preventiva relacionado a um crime de latrocínio ocorrido em 2018, numa propriedade rural de Cerro Grande. Na ocasião, um funcionário do estabelecimento foi alvejado com um disparo no peito durante um assalto no local.