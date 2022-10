Dupla de traficantes é presa atrás de hospital na zona Norte de Porto Alegre

publicidade

Uma dupla de traficantes foi presa em flagrante pelos agentes do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil, quando realizavam uma transação de drogas em uma rua atrás de um hospital da zona Norte de Porto Alegre. Houve a apreensão de mais de meio quilo de cocaína pura, avaliada em um valor superior a R$ 20 mil.



A equipe do delegado Gabriel Borges recebeu denúncias de que integrantes de uma organização criminosa fariam a negociação. O local foi vigiado. Na noite dessa terça-feira, dois veículos estacionaram e os suspeitos trocaram uma sacola.



Neste momento, os policiais civis efetuaram a abordagem. Além da cocaína pura e dos carros, os agentes recolheram uma balança de precisão, cadernos de anotação do tráfico, dois cartões bancários e quatro telefones celulares.