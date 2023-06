Dupla de traficantes é presa com drogas dentro de mochila de criança em São Leopoldo

publicidade

A 2ª DP de São Leopoldo prendeu uma dupla de traficantes que escondia as drogas dentro da mochila de uma criança. A ação, coordenada pelo delegado André Serrão, ocorreu nessa quinta-feira no bairro Campina. Houve o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão.

Após várias prisões e apreensões de drogas em pontos de tráfico e depósitos de entorpecentes na cidade, os policiais civis apuraram que dois indivíduos eram “os responsáveis pelo armazenamento, distribuição de drogas em pontos de vendas, bem como recolhimento de dinheiro”.

Em um apartamento localizado em um condomínio residencial conflagrado pelo narcotráfico, os agentes encontraram no interior de uma mochila de criança em torno de dois quilos de maconha. A droga estava dividida em dez porções grandes. No imóvel, a equipe da 2ª DP de São Leopoldo descobriu ainda 78 malotes de cocaína, que resultaram em 780 porções. Um suspeito, de 35 anos, foi preso em flagrante. Em outra residência, os policiais civis apreenderam mais um tablete de maconha e cerca de R$ 1,1 mil em dinheiro. Um indivíduo, de 25 anos, foi detido no imóvel.

“A ofensiva contra o tráfico de drogas no bairro Campina, nas últimas duas semanas, levou à apreensão de aproximadamente 1,1 mil porções de cocaína, 960 porções de crack, 2,5 quilos de maconha, R$ 4 mil em espécie, nove aparelhos celulares e à prisão de nove traficantes, todos em flagrante”, destaco o delegado André Serrão.

Um dos presos possui antecedentes por homicídio, latrocínio, roubo a estabelecimento comercial, roubo a transporte coletivo, roubo a pedestre e lesão corporal, entre outros. O outro tem duas passagens anteriores por tráfico de drogas.