Dupla rouba agência de cooperativa de crédito em Camargo

A agência da cooperativa de crédito Cresol do municipío não regionalizado de Camargo, de menos de três mil habitantes, foi assaltada no início da tarde desta segunda-feira. Conforme a delegacia de Polícia da cidade limítrofe de Vila Maria, o caso ocorreu por volta das 13h. Dois homens vestidos com uniformes dos Correios entraram no local e anunciaram o roubo. Não há informações sofre feridos ne sobre o montante levado dos cofres.

Após o caso, eles teriam fugido em uma caminhonete Hilux de cor preta, rumo a noroeste do Estado. A Brigada Militar realiza buscas na região.