EPTC recupera carro furtado na zona Norte de Porto Alegre

Durante abordagem de rotina por estacionamento em local proibido, agentes de fiscalização de trânsito da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) identificaram, na quarta-feira, um carro em situação de roubo ou furto, na zona norte da Capital. O veículo SUV na cor preta, com placas de Belo Horizonte, em Minas Gerais, estava estacionado na avenida Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão, próximo ao Terminal Triângulo. O 20º Batalhão de Polícia Militar foi acionado para recolher o automóvel que, após perícia, será devolvido ao proprietário.

No ano passado foram recuperados 29 veículos em operações de fiscalização da EPTC, sendo dez envolvidos em ocorrências de trânsito, oito em blitze realizadas em conjunto com a Guarda Municipal, Brigada Militar e Detran-RS e o restante em abordagens de fiscalização de rotina. Recentemente a prefeitura divulgou o balanço com outros 196 veículos furtados ou roubados recuperados em 2021 com o auxílio das 365 câmeras de segurança do cercamento eletrônico da Capital, instaladas em pontos estratégicos nas entradas e saídas do município.

Segundo o diretor de Operações da EPTC, Cirilo Faé, além de coibir excessos no trânsito, as operações de radar e blitz contribuem também na recuperação desses veículos roubados. “Em conjunto com os outros órgãos de segurança, nós conseguimos proporcionar uma cidade mais segura para o dia a dia dos cidadãos no trânsito”, destaca. A população pode colaborar pelos canais de atendimento e na função Detetive Cidadão do aplicativo 156+POA.