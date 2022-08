Equador apreende 3,2 toneladas de cocaína

publicidade

O Equador apreendeu pelo menos 3,2 toneladas de cocaína, incluindo duas toneladas que estavam em um contêiner carregado com bananas prestes a ser enviado para a Europa. A informação foi divulgada pela polícia neste sábado.

"Trabalhos investigativos permitiram apreender mais de 2 TONELADAS de cocaína no interior de um contêiner em #GYE (Guaiaquil), que tinha como destino a #Europa", destacou a instituição no Twitter.

Em outro tuíte, informou que "após inspeção em um contêiner de bananas de exportação, foram localizadas 87 caixas com 1 TONELADA, 213 quilos de cocaína" em outro porto da província costeira de Guayas, cuja capital é a cidade de Guayaquil.

Situado entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores mundiais de cocaína, o Equador confiscou em 2021 um recorde anual de 210 toneladas de drogas, a maioria deste entorpecente. As apreensões neste ano superam as cem toneladas.

Segundo o Escritório da ONU contra as Drogas e o Crime (Undoc), o Equador foi o terceiro país onde mais se confiscou cocaína em 2020, atrás da Colômbia e dos Estados Unidos. As autoridades equatorianas apreenderam 6,5% das 1.424 toneladas confiscadas globalmente, segundo boletim do organismo, divulgado em junho.