"Estamos desolados" diz nota da creche que sofreu ataque em Blumenau

O CEI (Centro Educacional Infantil) Cantinho Bom Pastor se manifestou, na tarde desta quarta-feira, após ser cenário de uma chacina, onde quatro crianças matriculadas na instituição morreram. "Estamos desolados com a tragédia ocorrida no dia de hoje no nosso ambiente escolar, sofrendo terrivelmente", afirmou a CEI (Centro Educacional Infantil) Cantinho Bom Pastor em uma nota de pesar publicada nas redes sociais.

O crime ocorreu na manhã desta quarta-feira (5), quando os alunos haviam acabado de chegar ao centro de ensino, localizado no bairro da Velha, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina.

O homem de 25 anos, apontado como o responsável pela morte de crianças entre 5 e 7 anos de idade - se entregou a polícia e, segundo fontes da Polícia Militar de Santa Catarina, o suspeito "tem outras passagens" pela Justiça e, ao se entregar, "não falou nada".