Execução é investigada pela Polícia Civil em Canoas

A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Canoas, sob comando do delegado Robertho Peternelli, investiga uma execução ocorrida na noite dessa sexta-feira em Canoas. O crime aconteceu em um ponto de ônibus na avenida Rio Grande do Sul, no bairro Mathias Velho.

A vítima, de 28 anos, foi alvo de vários tiros vindos dos ocupantes de um veículo de cor escura, que passou pelo local. O homem tentou ainda escapar e tombou sem vida em frente a um estabelecimento comercial, que fica ao lado da parada.

Uma mulher foi também atingida por um dos disparos, sendo encaminhada ferida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Pronto Socorro de Canoas.

Policiais militares do 15º BPM isolaram o local do homicídio para o trabalho do do Instituto-Geral de Perícias, através do Departamento de Criminalística e Departamento Médico Legal. Informações preliminares apontam que o único antecedente criminal da vítima foi por roubo a pedestre em 2015.

As investigações da DPHPP de Canoas vão incluir agora as oitivas de testemunhas, considerando o horário comercial em que aconteceu o crime e a possibilidade de muitas pessoas terem presenciado a cena. Familiares e amigos da vítima também podem esclarecer melhor as circunstâncias e motivação do crime. Imagens de câmeras de monitoramento estão sendo procuradas pelos policiais civis.

Denúncias anônimas podem ser encaminhadas ao telefone gratuito 0800-64-20-121.