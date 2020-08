Explosão destrói restaurante de sushi em Capão da Canoa

publicidade

O restaurante Bamboo Sushi House foi destruído por uma explosão na madrugada desta segunda-feira em Capão da Canoa, no Litoral Norte. O estabelecimento comercial fica situado na avenida Paraguassu, esquina com a rua Tupanciretã, na área central da cidade. O efetivo do 9º Batalhão de Bombeiros Militar foi mobilizado na ocorrência.

O 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2°BPAT) da Brigada Militar prestou apoio no entorno e isolou a área. Não havia ninguém no local. Destroços ficaram espalhados na área. Há suspeita de um vazamento de gás de cozinha tenha provocado a explosão, mas somente a perícia pode apontar as causas. O Instituto-Geral de Perícias foi acionado.