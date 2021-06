Explosivos são localizados na zona rural de Cerro Grande do Sul

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil vai assumir o caso da descoberta de 12 bananas de dinamite em uma residência situada na localidade de Linha Italiana, na zona rural de Cerro Grande do Sul. “É bem possível serem empregados em ações criminosas”, avaliou o titular da 1ª DP de Roubos, delegado João Paulo de Abreu, nesta terça-feira à reportagem do Correio do Povo. Explosivos costumam ser utilizados em ataques a bancos.

O delegado João Paulo de Abreu confirmou ainda que a descoberta ocorreu após investigação dos policiais civis e militares locais sobre o caso do suicídio de um indivíduo, no final da noite de domingo passado, na área central de Cerro Grande do Sul. O homem, de 43 anos, oriundo de Porto Alegre, havia confrontado-se com o efetivo da BM e na fuga acabou tirando a própria vida. “Ele não tem antecedentes da prática de roubos com emprego de explosivos, mas ele estava parando naquele local”, constatou, referindo-se à residência na zona rural onde estavam as dinamites.

Na casa foram encontrados ainda cerca de R$ 1,8 mil em dinheiro, um carregador com 20 munições de fuzil de calibre 762 intactos e diversos estojos deflagrados, além de um veículo. A ação ocorreu na tarde de segunda-feira em conjunto com a Brigada Militar.