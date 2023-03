Facção registra armas em nome de pessoas sem antecedentes em Porto Alegre

publicidade

Um fuzil calibre 556 com três carregadores e 50 munições, avaliado em cerca de R$ 15 mil, foi apreendido na manhã desta terça-feira pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil em Porto Alegre. A arma, pertencente a uma facção criminosa, estava dentro de um armário em uma residência no Campo da Tuca, no bairro São José.

Conforme o delegado Guilherme Dill, o fuzil encontrava-se devidamente registrado no nome do morador, sem antecedentes e que não possui renda declarada ou justificativa de como comprou o armamento. “A investigação apontou que o indivíduo é responsável por emprestar seu nome para cadastro de armas de fogo para o grupo criminoso”, observou.

A ação teve amparo judicial, sendo cumprido um mandado de busca e apreensão na casa. Houve ainda o recolhimento de porções de maconha, capa de colete balístico, coldre de pistola e munições de manejo de pistola, além de um telefone celular.

O delegado Guilherme Dill informou que havia a suspeita de outra arma na moradia diante dos acessórios próprios de pistola, mas a mesma não foi encontrada nas buscas. “A investigação continuará a partir do telefone celular apreendido, para tentar desvendar mais detalhes do grupo criminoso”, revelou. “O fato demonstra como as facções criminosas utilizam pessoas sem antecedentes criminais para cadastro de armas de fogo e compra de munições”, enfatizou.