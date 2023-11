Facções envolvidas em tiroteio que matou dois em saída de festa são alvo de ação em Porto Alegre

publicidade

Polícia Civil e Brigada Militar deflagraram, nesta segunda-feira, a Operação Central, com o objetivo de conter a escalada de violência entre duas facções, após o tiroteio que matou duas pessoas na saída de uma festa, em setembro, na zona Norte de Porto Alegre. A ofensiva, que também contou com o apoio da Polícia Penal e Guarda Municipal, cumpriu dez mandados de prisão preventiva e 35 mandados de busca e apreensão em Gravataí, Alvorada, Viamão e Charqueadas, além da Capital. Até o momento, doze pessoas foram presas e dois revólveres e três pistolas, somados a drogas e munições, apreendidos.



O episódio que acabou resultando na Operação Central ocorreu no dia 9 de setembro, quando uma troca de tiros deixou dois mortos, além de duas mulheres e um homem feridos, em frente à casa noturna Maluc Eventos, na bairro São Geraldo. Na ocasião, um homem foi preso em flagrante.



Segundo a investigação, o crime foi motivado por um desentendimento ocorrido dentro da casa noturna. Na delegacia, o homem que foi preso após o tiroteio relatou que estava com a namorada, o irmão e outros dois amigos na festa, quando foi abordado por um ex-companheiro da parceira dele, iniciando uma discussão. A briga teria se estendido até a área externa do estabelecimento, quando mais homens surgiram e houve troca de tiros.



O chefe de Polícia, delegado Fernando Sodré, explica que, apesar da motivação desses dois homicídios, especificamente, não estar ligada ao tráfico de drogas, todos os envolvidos no fato tinham ligações com o crime organizado. Além disso, o tiroteio na saída da festa reacendeu a disputa entre os grupos. "A partir do ocorrido na saída da casa noturna, foram cometidos outros homicídios, como forma de retaliação", destacou.



Conforme a apuração do Correio do Povo, um dos mortos em frente à Maluc Eventos era Igor Vilanova da Silva, de 21 anos, atingido por um disparo no tórax. A outra vítima fatal foi Lucas Gomes dos Santos, que tinha antecedentes por tráfico de drogas e era irmão do homem que foi preso.



O preso foi identificado como Matheus Gomes dos Santos. Após o tiroteio, ele foi detido em posse de uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, por um policial militar que estava de folga.

Matheus e o irmão seriam de uma facção com origem no bairro Bom Jesus, na zona Leste. Em seu depoimento, ele relatou ter visto integrantes de um grupo rival fugindo da casa noturna em um veículo preto, após o tiroteio.





Veja Também