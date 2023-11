publicidade

Na manhã desta sexta-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta com a Polícia Civil gaúcha, prendeu quatro homens que transportavam quase três toneladas maconha. A ação aconteceu na BR 448 em Canoas.

Após trabalho conjunto das duas instituições policiais, objetivando o combate ao tráfico de entorpecentes, policiais rodoviários federais abordaram um caminhão que transportava refrigeradores para Caxias do Sul, vindo do Paraná. Após a verificação do veículo, os PRFs localizaram 2.785 kg de maconha acondicionada em pacotes escondidos entre a carga. Além do caminhão, foi abordado um carro T-Cross que viajava junto. Os PRFs apuraram que a T-Cross tratava-se de um veículo roubado, com seus sinais de identificação adulterados e que seus ocupantes tinham vinculação com os ocupantes do caminhão.

Família é presa transportando quase três toneladas de maconha em Canoas



🎥: PRF / Divulgação pic.twitter.com/vMAsTNMcH3 — Correio do Povo (@correio_dopovo) November 24, 2023

O caminhão era conduzido pelo pai da família, um senhor de 79 anos, e ao seu lado estava um de seus filhos, de 56. No carro estava outro de seus filhos, de 51 anos, acompanhado de um homem de 24 anos, todos gaúchos. Os quatro envolvidos possuem antecedentes criminais, sendo que um deles já foi preso pela própria PRF por tráfico de drogas. O pai, os dois filhos e o quarto homem foram presos e encaminhados, junto com a droga e os veículos, para a Polícia Civil.

A PRF e a Polícia Civil continuarão trabalhando em conjunto contra o crime organizado no Rio Grande do Sul, melhorando cada vez mais a segurança pública gaúcha.