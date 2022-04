Família morta a tiros é velada em Porto Alegre

publicidade

Em um misto de surpresa e pesar, amigos e familiares das cinco pessoas da mesma família encontradas mortas a tiros dentro de casa, na zona Sul de Porto Alegre, foram veladas na manhã chuvosa desta quinta-feira, no cemitério Jardim da Paz. O velório de Octávio Driemeyer Júnior, 44 anos, Lisandra Lazaretti Driemeyer, 45, Enzo Lazaretti Driemeyer, 14, Delci Driemeyer, 79, e Geraldina Lazaretti, 81, iniciou por volta das 7h, seguindo até o final da manhã em duas capelas funerárias.

Conforme a Polícia Civil, Octávio, que era empresário, dono de uma distribuidora de alimentos em Canoas, matou a esposa, o filho, a mãe e a sogra e depois cometeu suicídio. As mortes ocorreram na manhã de quarta-feira, em um condomínio no bairro Santa Tereza. Uma mulher, também da família, dormia no primeiro andar e foi a única sobrevivente. Ele não teve a identidade divulgada.

Os familiares mostravam incredulidade com a tragédia, sem entender a motivação. Reportagem do portal R7 afirma que, segundo a investigação, o Octávio devia R$ 30 milhões e, com depressão, planejava matar a família. Ele teria uma reunião com o gerente do banco na quarta-feira de manhã, mas não apareceu.

O sepultamento do empresário, da mulher e do filho ocorreu no local, após o velório. Já os corpos das outras duas vítimas foram levados para dois municípios do Vale do Taquari. A mãe do suspeito, Delci, será sepultada no cemitério da Comunidade Evangélica Bom Pastor, em Westfália, no final da tarde, e o enterro da sogra, Geraldina, está previsto para às 16h, na localidade de Rui Barbosa, interior de Canudos do Vale.